Вахания об игре «Ростова»: «Команда никак не поменялась за летнее межсезонье»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте сезона для команды в РПЛ.

— В матче против «Динамо» у нас не получилась, наверное, игра в атаке. Не было таких опасных моментов за исключением одного-двух эпизодов. Играли одинаковые по силе команды.

— Как оцените старт сезона — два поражения от «Зенита» и «Динамо»?

— Сложные соперники. Мы хотели собрать максимум очков, но немного не получилось.

— Изменился ли «Ростов» после первых полноценных сборов Джонатана Альбы?

— «Ростов» никак не поменялся за летнее межсезонье. Мы как играли, так и продолжаем придерживаться этого стиля, — сказал Вахания «СЭ».

«Ростов» в первых двух турах РПЛ проиграл два матча — «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1). В следующем туре команда сыграет против «Крыльев Советов».