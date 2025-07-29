Вахания о возможном уходе из «Ростова»: «Честно, устал от таких новостей»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летним игроком интересуется «Динамо».

«Никак не реагировал на слухи о возможном уходе их клуба в это трансферное окно. Я игрок «Ростова». Честно, устал от таких новостей», — сказал Вахания «СЭ».

Вахания выступает за «Ростов» с лета 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.