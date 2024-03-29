Защитник «Оренбурга» Гойкович назвал задачу на сезон: «Чем выше позиция в таблице, тем лучше для клуба»

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал «СЭ» о главных задачах на весеннюю часть чемпионата.

«Задача — остаться в РПЛ. Но если будет возможность подняться, то нужно, конечно, пробовать. Чем выше позиция в таблице, тем лучше для клуба. Но первостепенная задача — остаться в премьер-лиге», — сказал Гойкович «СЭ».

Матч 22-го тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» состоится в Воронеже 31 марта. Начало — в 14.00 мск.