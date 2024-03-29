Масалитин считает, что ЦСКА тяжело будет в матче с «Сочи»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от матча армейцев с «Сочи» в 22-м туре РПЛ.

«Игра будет очень тяжелая для ЦСКА. В «Сочи» произошли изменения в зимнюю паузу: обновился и тренерский состав, и футболисты. На сегодняшний день «Сочи» не выглядит безнадежным аутсайдером. Им отступать некуда, любое поражение приближает их к вылету в первую лигу. В последнее время ЦСКА очень неважно играет с «Сочи», будь то Кубок или чемпионат, поэтому выезд для ЦСКА будет очень тяжелый», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится на стадионе «Фишт» 30 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.