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Сегодня, 10:20

Агент Комличенко рассказал о состоянии футболиста

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Александр Клюев заявил, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко восстановился после повреждения. Форвард был травмирован на зимних сборах в ОАЭ и пропустил начало второго отрезка РПЛ.

— Николай чувствует себя хорошо и готовится к игре против «Динамо», — сказал Клюев.

— Как думаете, у Комличенко есть особый настрой на «Динамо»?

— У Николая на каждую игру боевой настрой, потому что он хочет помочь своей команде достичь успеха и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата, — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/komlichenko-vosstanovilsya-posle-travmy/
Николай Комличенко
ФК Ростов
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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