Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье. Очень хочу помочь команде взять титул»

Защитник Нуралы Алип прокомментировал то, что подписал с «Зенитом» полноценный контракт по схеме «2,5 года + 1 год».

— Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его. Играть на «Газпром Арене» было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел! Причем крутой не только технологически — там и атмосфера прекрасная.

— В линии защиты петербуржцев серьезная конкуренция, пробиться в основу очень сложно. Как справляетесь с таким давлением?

— Никакого давления нет — в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится. Мне в Санкт-Петербурге очень хорошо, это красивый и комфортный для жизни город, в центре вообще невероятно! Замечательно, что я задержусь здесь. Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас, — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита».

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями. В составе «Зенита» Алип стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.