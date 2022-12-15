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Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье. Очень хочу помочь команде взять титул»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Нуралы Алип прокомментировал то, что подписал с «Зенитом» полноценный контракт по схеме «2,5 года + 1 год».

— Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его. Играть на «Газпром Арене» было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел! Причем крутой не только технологически — там и атмосфера прекрасная.

— В линии защиты петербуржцев серьезная конкуренция, пробиться в основу очень сложно. Как справляетесь с таким давлением?

— Никакого давления нет — в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится. Мне в Санкт-Петербурге очень хорошо, это красивый и комфортный для жизни город, в центре вообще невероятно! Замечательно, что я задержусь здесь. Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас, — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита».

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями. В составе «Зенита» Алип стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-12-15-nuraly-alip-rad-chto-ostalsya-v-bolshoy-zenitovskoy-seme.htm
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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