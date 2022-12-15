Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:46

Агент Сычевого: «По трансферу Владимира были обращения от европейских клубов»

Агент Сычевого сообщил, что по трансферу игрока были обращения от европейских клубов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался про возможный уход своего клиента из клуба этой зимой.

«Владимир встретит Новый год и потом будет готовиться к сезону. Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт. По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира — «Оренбург», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Не мясо, а колбаса». Бразилец «Зенита» Малком заговорил по-русски в новом видео
Едвай может приостановить контракт с «Локомотивом». Изидор и Камано могут не вернуться в клуб
Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье. Очень хочу помочь команде взять титул»
Гаджиев: «Пиняева и Глушенкова можно понять, если они сделают выбор в пользу «Локомотива»
«Крылья Советов» хотят выкупить Бабкина у «Локомотива»
«Пиняев в Европе? Там много своих игроков уровня Сергея». Мнение экс-директора академии «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье. Очень хочу помочь команде взять титул»

Мостовой: «Ретро-матч «Реала» и «Спартака»? Кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости