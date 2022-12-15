Агент Сычевого: «По трансферу Владимира были обращения от европейских клубов»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался про возможный уход своего клиента из клуба этой зимой.

«Владимир встретит Новый год и потом будет готовиться к сезону. Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт. По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира — «Оренбург», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.