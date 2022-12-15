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Гаджиев: «Пиняева и Глушенкова можно понять, если они сделают выбор в пользу «Локомотива»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что «Локомотив» хочет подписать нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова на перспективу.

«Надо посмотреть на то, как парни могут вписаться в команду, какие позиции в «Локомотиве» уже продублированы. Очень часто ребят подписывают на перспективу, там ведь много факторов надо учитывать. Того же Пиняева признали лучшим молодым игроком России, он продолжит прогрессировать. Парней можно понять, если они хотят выбрать «Локомотив». Это команда с большими традициями, побогаче будет. Надо понять то, насколько данный вариант выгоден для «Крыльев», ведь они отпускают ключевых для себя футболистов», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился шестью голами и оформил шесть голевых передач.

Источник: Betonmobile
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
Максим Глушенков
6
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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