Гурцкая рассказал, что Баринов находится в шорт-листе «Валенсии»
Авторитетный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, где может продолжить карьеру полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринов.
— Куда перейдет Баринов: «Динамо», «Зенит», Турция, «Валенсия»?
— Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.
— А Гаттузо правда знает Баринова?
— Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив». Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.
Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -