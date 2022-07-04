Гурцкая рассказал, что Баринов находится в шорт-листе «Валенсии»

Авторитетный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, где может продолжить карьеру полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринов.

— Куда перейдет Баринов: «Динамо», «Зенит», Турция, «Валенсия»?

— Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.

— А Гаттузо правда знает Баринова?

— Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив». Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».