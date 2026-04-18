Гайич проводит 100-й матч за ЦСКА в РПЛ

Защитник ЦСКА Милан Гайич вышел в стартовом составе команды на матч 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Для 30-летнего серба это 100-й матч за армейцев в РПЛ.

Гайич перешел в ЦСКА в 2022 году на правах свободного агента после истечения контракта с «Црвеной Звездой». Во всех турнирах на счету футболиста 146 матчей за московскую команду, в которых он отметился 9 голами и 12 результативными передачами. Соглашение защитника с армейским клубом рассчитано до лета 2027 года.