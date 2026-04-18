Галактионов — о победе над «Оренбургом»: «Мотивация «Локомотива» была на высочайшем уровне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру команды против «Оренбурга» в 25-м туре чемпионата России.

Матч прошел 18 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Батраков.

«Первый тайм — борьба за инициативу, больше вязкости. Нельзя сказать, что было изобилие моментов. Мы прекрасно понимали, что «Оренбург» в 15-20 первых минут атакует, агрессивно играет, постарается оказать давление. Было важно сыграть ответственно и дисциплинированно. Второй тайм был хорошего качества, были на мяче. Надо отдать должное нашим парням, они красавцы. Это был важный стратегический матч — и по турнирной таблице, и по психологии. Нельзя сказать, что прошлые матчи мы играли плохо, но нужно было побеждать. Сегодня мотивация была на высочайшем уровне, все жили этой игрой. Все были единым целым», — сказал Галактионов.

«Локомотив» с 48 очками сохраняет третье место в РПЛ. «Оренбург» с 20 очками идет предпоследним в турнирной таблице.

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