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Сегодня, 14:49

Кирш: «Соболев — большой и неудобный нападающий, один из сильнейших форвардов РПЛ»

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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш подвел итог матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Как оценю игру «Динамо» против действующего чемпиона? Неплохо выступили, но могли и лучше. Думаю, что во втором тайме имели хорошую возможность отыграться. Тяжело ли было играть против Соболева? Соболев — большой и неудобный нападающий. Он — один из сильнейших форвардов в РПЛ. Против него действительно непросто.

У «Динамо» одна из лучших оборон лиги, но с «Зенитом» пропустили два быстрых гола. Что пошло не так на старте? Сложно ответить, будем разбираться позже», — приводит слова Кирша в Metaratings.ru.

Кирш является воспитанником «Зенита». Этим летом 20-летний защитник перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2024/25, с возможностью выкупа.

«Динамо» находится на 11 строчке турнирной таблицы, «Зенит» занимает второе место.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Локомотив – Рубин
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 0 : 2
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Акрон – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Пари НН
 - : -
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Факел – Химки
 - : -
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