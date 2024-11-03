Полузащитник «Динамо» Махачкала Касинтура: «Мы можем быть еще выше в таблице»
Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил выступление команды в нынешнем сезоне РПЛ.
После вчерашнего поражения от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 14-го тура «Динамо» Мх осталось на 11-м месте в турнирной таблице с 12-ю очками.
— Нынешнее положение команды соответствует ожиданиям?
— Мы работаем и делаем все для того, чтобы находиться намного выше. Я считаю, что мы очень много где очков недобрали, если смотреть первые туры. Много факторов повлияло на это, вы сами все видели. Я бы сказал, что все идет не хорошо, но и не прямо все очень плохо. Есть возможность и время для того, чтобы реабилитироваться и изменить итоговый результат по набору очков.
— Есть ощущение, что имеющийся набор очков — неплохой фундамент для итогового сохранения места в РПЛ без рисков борьбы в стыковых матчах?
— Я думаю, слишком рано об этом думать. До зимней паузы у нас будет еще четыре игры в чемпионате. Выиграем эти игры, и уже никто не будет так сильно переживать. После паузы будет совсем другой чемпионат — для всех команд будет возможность подготовиться намного лучше. Повторюсь, по игре я вижу и чувствую, что мы много где недобрали очков.
— «Динамо» может быть еще выше?
— Я уверен, что да, — сказал Касинтура «СЭ».
До конца 2024 года махачкалинское «Динамо» сыграет в РПЛ с «Оренбургом» (9 ноября; дома), «Пари НН» (24 ноября; в гостях), «Факелом» (1 декабря; дома) и «Рубином» (7 декабря; дома).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3