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Сегодня, 14:47

Полузащитник «Динамо» Махачкала Касинтура: «Мы можем быть еще выше в таблице»

Алексей Михайлов
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Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил выступление команды в нынешнем сезоне РПЛ.

После вчерашнего поражения от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 14-го тура «Динамо» Мх осталось на 11-м месте в турнирной таблице с 12-ю очками.

— Нынешнее положение команды соответствует ожиданиям?

— Мы работаем и делаем все для того, чтобы находиться намного выше. Я считаю, что мы очень много где очков недобрали, если смотреть первые туры. Много факторов повлияло на это, вы сами все видели. Я бы сказал, что все идет не хорошо, но и не прямо все очень плохо. Есть возможность и время для того, чтобы реабилитироваться и изменить итоговый результат по набору очков.

— Есть ощущение, что имеющийся набор очков — неплохой фундамент для итогового сохранения места в РПЛ без рисков борьбы в стыковых матчах?

— Я думаю, слишком рано об этом думать. До зимней паузы у нас будет еще четыре игры в чемпионате. Выиграем эти игры, и уже никто не будет так сильно переживать. После паузы будет совсем другой чемпионат — для всех команд будет возможность подготовиться намного лучше. Повторюсь, по игре я вижу и чувствую, что мы много где недобрали очков.

— «Динамо» может быть еще выше?

— Я уверен, что да, — сказал Касинтура «СЭ».

До конца 2024 года махачкалинское «Динамо» сыграет в РПЛ с «Оренбургом» (9 ноября; дома), «Пари НН» (24 ноября; в гостях), «Факелом» (1 декабря; дома) и «Рубином» (7 декабря; дома).

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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