«Акрон» — «Крылья Советов»: Сергеев не реализовал пенальти

«Крылья Советов» не смогли отыграть один мяч в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона».

На 90+2-й минуте форвард самарской команды Иван Сергеев не реализовал пенальти. Счет в игре по-прежнему 2:0 в пользу «Акрона».