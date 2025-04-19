Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков повторил рекорд РПЛ — у него 3 удаления в 11 матчах сезона
Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, вышедший на замену в конце матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), за несколько минут успел получить желтую карточку за неспортивное поведение и прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол.
Это удаление стало для футболиста уже третьим в нынешнем сезоне, хотя сыграл он всего в 11-й раз. Помимо него 3 красные карточки за 11 матчей в одном сезоне получали Александр Гацкан («Ростов», сезон-2016/17) и Валерий Чуперка («Тамбов», сезон-2019/20). При этом им понадобилось 15 туров, а не 25, как Алибекову.
Три удаления за один турнир — рекорд чемпионата России, который Алибеков теперь делит с десятью предшественниками. Правда, с Александром Ореховым в 2007 году случилась странная ситуация. В гостевом матче с «Лучом-Энергией» судья Алексей Сергеев отправил защитника «Кубани» в раздевалку после первого же предупреждения, перепутав его с Виталием Калешиным. Краснодарцы доиграли в меньшинстве, но дисквалификация Орехова была отменена, он попал в состав на матч с «Томью» и получил две желтые карточки к 76-й минуте.
Все футболисты, которые получили три красных карточки за один чемпионат
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
3-я карточка (номер тура)
|
Номер матча
|
Матчи*
|
Валерий Чуперка
|
2019/20
|
Тамбов
|
15-й
|
11-й
|
23
|
Александр Гацкан
|
2016/17
|
Ростов
|
15-й
|
11-й
|
24
|
Муталип Алибеков
|
2024/25
|
Динамо Мх
|
25-й
|
11-й
|
11
|
Лассана Диарра
|
2013/14
|
Анжи/Локомотив
|
19-й
|
16-й
|
21
|
Сергей Жуненко
|
1995
|
Ротор
|
26-й
|
18-й
|
23
|
Леандро Фернандес
|
2007
|
Динамо
|
22-й
|
19-й
|
25
|
Юрий Ковтун
|
1995
|
Динамо
|
23-й
|
21-й
|
25
|
Александр Черников
|
2021/22
|
Краснодар
|
27-й
|
21-й
|
21
|
Эрик Яхимович
|
1999
|
Динамо
|
28-й
|
22-й
|
23
|
Александр Орехов
|
2007
|
Кубань
|
25-й
|
23-й
|
25
|
Дмитрий Тарасов
|
2010
|
Локомотив
|
30-й
|
26-й
|
26
* Всего матчей в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|20
|1
|5