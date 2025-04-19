Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков повторил рекорд РПЛ — у него 3 удаления в 11 матчах сезона

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, вышедший на замену в конце матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), за несколько минут успел получить желтую карточку за неспортивное поведение и прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Это удаление стало для футболиста уже третьим в нынешнем сезоне, хотя сыграл он всего в 11-й раз. Помимо него 3 красные карточки за 11 матчей в одном сезоне получали Александр Гацкан («Ростов», сезон-2016/17) и Валерий Чуперка («Тамбов», сезон-2019/20). При этом им понадобилось 15 туров, а не 25, как Алибекову.

Три удаления за один турнир — рекорд чемпионата России, который Алибеков теперь делит с десятью предшественниками. Правда, с Александром Ореховым в 2007 году случилась странная ситуация. В гостевом матче с «Лучом-Энергией» судья Алексей Сергеев отправил защитника «Кубани» в раздевалку после первого же предупреждения, перепутав его с Виталием Калешиным. Краснодарцы доиграли в меньшинстве, но дисквалификация Орехова была отменена, он попал в состав на матч с «Томью» и получил две желтые карточки к 76-й минуте.

Все футболисты, которые получили три красных карточки за один чемпионат

Игрок Сезон Команда 3-я карточка (номер тура) Номер матча Матчи* Валерий Чуперка 2019/20 Тамбов 15-й 11-й 23 Александр Гацкан 2016/17 Ростов 15-й 11-й 24 Муталип Алибеков 2024/25 Динамо Мх 25-й 11-й 11 Лассана Диарра 2013/14 Анжи/Локомотив 19-й 16-й 21 Сергей Жуненко 1995 Ротор 26-й 18-й 23 Леандро Фернандес 2007 Динамо 22-й 19-й 25 Юрий Ковтун 1995 Динамо 23-й 21-й 25 Александр Черников 2021/22 Краснодар 27-й 21-й 21 Эрик Яхимович 1999 Динамо 28-й 22-й 23 Александр Орехов 2007 Кубань 25-й 23-й 25 Дмитрий Тарасов 2010 Локомотив 30-й 26-й 26

* Всего матчей в чемпионате.