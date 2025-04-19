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Сегодня, 15:29

Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков повторил рекорд РПЛ — у него 3 удаления в 11 матчах сезона

Кирилл Бурдаков
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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, вышедший на замену в конце матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), за несколько минут успел получить желтую карточку за неспортивное поведение и прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Это удаление стало для футболиста уже третьим в нынешнем сезоне, хотя сыграл он всего в 11-й раз. Помимо него 3 красные карточки за 11 матчей в одном сезоне получали Александр Гацкан («Ростов», сезон-2016/17) и Валерий Чуперка («Тамбов», сезон-2019/20). При этом им понадобилось 15 туров, а не 25, как Алибекову.

Три удаления за один турнир — рекорд чемпионата России, который Алибеков теперь делит с десятью предшественниками. Правда, с Александром Ореховым в 2007 году случилась странная ситуация. В гостевом матче с «Лучом-Энергией» судья Алексей Сергеев отправил защитника «Кубани» в раздевалку после первого же предупреждения, перепутав его с Виталием Калешиным. Краснодарцы доиграли в меньшинстве, но дисквалификация Орехова была отменена, он попал в состав на матч с «Томью» и получил две желтые карточки к 76-й минуте.

Все футболисты, которые получили три красных карточки за один чемпионат

Игрок

Сезон

Команда

3-я карточка (номер тура)

Номер матча

Матчи*

Валерий Чуперка

2019/20

Тамбов

15-й

11-й

23

Александр Гацкан

2016/17

Ростов

15-й

11-й

24

Муталип Алибеков

2024/25

Динамо Мх

25-й

11-й

11

Лассана Диарра

2013/14

Анжи/Локомотив

19-й

16-й

21

Сергей Жуненко

1995

Ротор

26-й

18-й

23

Леандро Фернандес

2007

Динамо

22-й

19-й

25

Юрий Ковтун

1995

Динамо

23-й

21-й

25

Александр Черников

2021/22

Краснодар

27-й

21-й

21

Эрик Яхимович

1999

Динамо

28-й

22-й

23

Александр Орехов

2007

Кубань

25-й

23-й

25

Дмитрий Тарасов

2010

Локомотив

30-й

26-й

26

* Всего матчей в чемпионате.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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