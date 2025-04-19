«Акрон» — «Спартак»: хозяева ведут 2:1 после первого тайма

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«Акрон» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча 25-го тура РПЛ — 2:1.

Голы тольяттинской команды забили Артем Дзюба, который реализовал пенальти, и Дмитрий Пестряков. Один мяч красно-белых отыграл Тео Бонгонда.

Полузащитник московского клуба Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый на 45+5-й минуте встречи.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».