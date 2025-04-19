«Акрон» — «Спартак»: Васютин отбил пенальти после совета Дзюбы

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать пенальти в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона». Счет по-прежнему — 2:1 в пользу тольяттинской команды.

На 45+5-й минуте игры в ворота «Акрона» был назначен пенальти. Перед тем как Барко пробил 11-метровый, форвард тольяттинцев Артем Дзюба пообщался с вратарем своей команды Александром Васютиным, и тот успешно отразил удар.

Встреча проходит на стадионе «Самара Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».