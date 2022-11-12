Тренер «Локомотива»: «Первый тайм начали скромно. Дерби так не играются»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров отреагировал на то, что после поражения в матче 17-го тура РПЛ от «Спартака» (1:2) на пресс-конференции его встретили аплодисментами.

— Спасибо, но я думаю, что незаслуженно. Считаем, что первый тайм мы начали очень скромно. Дерби так не играется. В перерыве состоялся разговор.

Считаем, что первый тайм начали скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды во втором тайме. Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничего не предвещало. Все ребята рвались в бой. С чем связан такой первый тайм — будем разбираться.

— В концовке матча Промес на фланге пританцовывал. Вас это не разозлило? И что по поводу вашего будущего?

— Поведение Промеса — как я к этому отнесся, оставлю при себе. Если он позволил себе это сделать — это может и наша вина. Про мое будущее, думаю, вы узнаете из прессы. А я и мой тренерский штаб продолжает готовить команду к кубковым играм.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место РПЛ, команда набрала 36 очков. «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.