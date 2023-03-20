Газзаев — об игре Заболотного: «Один гол за полтора года — это мало»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего армейцев Антона Заболотного.

«Один гол за полтора года — это мало», — приводит RT слова Газзаева.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 14 матчах РПЛ и забил 1 гол.

В матче 20-го тура чемпионата России, который прошел 19 марта, московский клуб обыграл «Зенит». На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.