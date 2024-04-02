Защитник «Локомотива» Фассон готов стать бразильской легендой РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в разговоре с «СЭ» выразил желание стать бразильской легендой в российском чемпионате.

«Знаю о бразильских легендах РПЛ, таких как Роберто Карлос, Веллитон, Халк. Хотел бы пополнить их ряды? Если у меня получится стать такой же бразильской легендой в России, почему бы нет? ! Готов ли, как они, провести столько сезонов? Здесь зависит не только от меня. Это комплекс факторов», — сказал Фассон «СЭ».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице.