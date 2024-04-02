Полузащитник «Ростова» Роналдо: «Удивительно, что в РПЛ так много бразильцев»

Полузащитник «Ростова» Роналдо поделился мнением о большом количестве бразильских игроков в РПЛ.

«Вообще, удивительно, что в РПЛ так много бразильцев, но в моей команде только я», — приводит слова Роналдо Metaratings.ru.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.