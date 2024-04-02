В «Ахмате» сообщили о возвращении в общую группу нападающего Агаларова

В пресс-службе «Ахмата» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего Гамида Агаларова. 23-летний футболист получил повреждение на зимних сборах и не выходил на поле в официальных матчах в 2024 году.

«У Гамида было незначительное повреждение. Не стали рисковать и брать нападающего на выездной матч против «Рубина», дали время еще немного подлечиться. Агаларов занимался в Грозном с реабилитологом. Сейчас он тренируется в общей группе и готовится к матчам чемпионата и кубка», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Агаларов в этом сезоне провел 14 матчей и забил 3 гола. «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.