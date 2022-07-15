Живоглядов — о новичках «Локомотива»: «Первым материться по-русски начал Бека-Бека»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации новичков московского клуба.
— В «Локо» очень много новичков. Кто из них быстрее всех адаптировался к России?
— Едвай, Изидор и Керк. Но смотря по каким критериям судить.
— Обычно судят по тому, кто первым выучил русский мат.
— Тогда Бека-Бека, ха-ха! Иностранцев действительно первым делом учат матерным словам. У них еще произношение смешное. Но Бека-Бека сразу все освоил.
— За год состав «Локо» обновился больше чем наполовину. Помнишь свои ощущения, когда только появились инсайды со списком игроков, выставленных на продажу? Ты тоже в нем был.
— Слухи и разговоры ходили, но не скажу, что у меня были опасения. Наше дело — тренироваться и играть, остальное — второстепенно. В клубе нам сразу сказали: «Не слушайте, это неправда». В итоге осенью ушел один Крыховяк.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -