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Живоглядов — о новичках «Локомотива»: «Первым материться по-русски начал Бека-Бека»

Живоглядов рассказал об адаптации новичков «Локомотива»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Дмитрий Живоглядов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации новичков московского клуба.

— В «Локо» очень много новичков. Кто из них быстрее всех адаптировался к России?

— Едвай, Изидор и Керк. Но смотря по каким критериям судить.

— Обычно судят по тому, кто первым выучил русский мат.

— Тогда Бека-Бека, ха-ха! Иностранцев действительно первым делом учат матерным словам. У них еще произношение смешное. Но Бека-Бека сразу все освоил.

— За год состав «Локо» обновился больше чем наполовину. Помнишь свои ощущения, когда только появились инсайды со списком игроков, выставленных на продажу? Ты тоже в нем был.

— Слухи и разговоры ходили, но не скажу, что у меня были опасения. Наше дело — тренироваться и играть, остальное — второстепенно. В клубе нам сразу сказали: «Не слушайте, это неправда». В итоге осенью ушел один Крыховяк.

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»

Дмитрий Живоглядов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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