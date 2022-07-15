Живоглядов — о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»
Живоглядов назвал борьбу за чемпионство целью «Локомотива» в новом сезоне
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.
— Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон — с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?
— Я уже много раз говорил, что «Локомотив» —гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует. Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы — верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.
В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.
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|Зенит
|0
|0
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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