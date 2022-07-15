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Живоглядов — о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»

Живоглядов назвал борьбу за чемпионство целью «Локомотива» в новом сезоне
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Дмитрий Живоглядов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.

— Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон — с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

— Я уже много раз говорил, что «Локомотив» —гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует. Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы — верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»

Дмитрий Живоглядов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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