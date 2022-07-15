Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.

— Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон — с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

— Я уже много раз говорил, что «Локомотив» —гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует. Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы — верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.