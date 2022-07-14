Бека-Бека: «Я хорошо говорю по-русски. Знаю очень много слов»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, планирует ли учить русский язык. 21-летний француз ответил, какие слова уже знает.

«Я Алексис Бека-Бека, футболист команды «Локомотив» Москва, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Я хорошо говорю по-русски. Знаю очень много слов, но сейчас мне еще сложно составлять фразы. Не хочу молчать, всегда хочется подзадорить партнеров, повеселиться, пошутить вместе с командой. Поэтому стараюсь какие-то слова подхватить у них, чтобы общаться. Сейчас у меня есть определенный набор слов, из них я стараюсь как-то собирать их в предложения, чтобы общаться, веселиться и шутить со своими друзьями».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.