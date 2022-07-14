Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:31

Бека-Бека: «Я хорошо говорю по-русски. Знаю очень много слов»

Французский футболист «Локомотива» заявил, что хорошо говорит по-русски
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, планирует ли учить русский язык. 21-летний француз ответил, какие слова уже знает.

«Я Алексис Бека-Бека, футболист команды «Локомотив» Москва, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Я хорошо говорю по-русски. Знаю очень много слов, но сейчас мне еще сложно составлять фразы. Не хочу молчать, всегда хочется подзадорить партнеров, повеселиться, пошутить вместе с командой. Поэтому стараюсь какие-то слова подхватить у них, чтобы общаться. Сейчас у меня есть определенный набор слов, из них я стараюсь как-то собирать их в предложения, чтобы общаться, веселиться и шутить со своими друзьями».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/beka-beka-interview/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бека-Бека рассказал, что любит делать в свободное время
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости