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Ороз: «Не думал о России, удивился предложению «Крыльев»

Сергей Ярошенко

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал как отреагировал на предложение «Крыльев Советов».

«Когда находишься в статусе свободного агента, ты открыт ко всему. Пытаешься начать новую главу в своей карьере. И в этот момент позвонил агент, сообщил об интересе «Крыльев». Для меня стало сюрпризом, что мной заинтересовались в России. Стало интересно, где они могли увидеть мои матчи. Тут же поговорил с родителями — они играют очень важную роль в моей жизни. Обсудили с отцом, что этот трансфер может значить для моего будущего. Размышления заняли не час, а несколько дней или даже недель. Отец сказал, что это хороший шаг для карьеры: «Если клуб в тебе заинтересован и ты сам не прочь попробовать, надо ехать». Я играл в Нидерландах и мне стало интересно посмотреть, как все устроено в России. Кстати, еще в «Витессе» расспрашивал о России Эли Дасу, который сейчас выступает в «Динамо». Плюс после предложения позвонил Александру Юкичу из «Рубина», мы хорошо знакомы, поговорили с ним о ситуации в стране, о лиге. До предложения я не так часто думал о России, поэтому и удивился, когда позвали в «Крылья», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 24-летнего хорвата 5 пять за самарский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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