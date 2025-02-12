Ороз: «Не думал о России, удивился предложению «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал как отреагировал на предложение «Крыльев Советов».

«Когда находишься в статусе свободного агента, ты открыт ко всему. Пытаешься начать новую главу в своей карьере. И в этот момент позвонил агент, сообщил об интересе «Крыльев». Для меня стало сюрпризом, что мной заинтересовались в России. Стало интересно, где они могли увидеть мои матчи. Тут же поговорил с родителями — они играют очень важную роль в моей жизни. Обсудили с отцом, что этот трансфер может значить для моего будущего. Размышления заняли не час, а несколько дней или даже недель. Отец сказал, что это хороший шаг для карьеры: «Если клуб в тебе заинтересован и ты сам не прочь попробовать, надо ехать». Я играл в Нидерландах и мне стало интересно посмотреть, как все устроено в России. Кстати, еще в «Витессе» расспрашивал о России Эли Дасу, который сейчас выступает в «Динамо». Плюс после предложения позвонил Александру Юкичу из «Рубина», мы хорошо знакомы, поговорили с ним о ситуации в стране, о лиге. До предложения я не так часто думал о России, поэтому и удивился, когда позвали в «Крылья», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 24-летнего хорвата 5 пять за самарский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.