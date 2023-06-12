Защитник «Краснодара» Сорокин отреагировал на возможный уход из клуба

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое будущее в клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что защитник покинет клуб этим летом.

«Ухожу ли из «Краснодара» летом? Пока никак не могу это прокомментировать. Общался ли со своим агентом про будущее? Без комментариев», — сказал Сорокин «СЭ».

В этом сезоне Сорокин провел за «Краснодар» 11 матчей и отдал 3 голевые передачи.