Бабаев высказался о том, может ли ЦСКА бороться с «Зенитом» за чемпионство

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на заявления о том, что для борьбы с «Зенитом» за чемпионство армейцам нужно увеличивать бюджет.

«Это нереально в нынешних условиях. С другой стороны, помним ту команду с Игнашевичем и братьями Березуцкими. Несмотря на то что у «Зенита» был такой бюджет и в составе были Халк и Витсель, она становилась первой. Да, было сложно, на поток такие результаты поставить трудно, но это достижимо и мы это доказывали», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.