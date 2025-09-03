Защитник «Краснодара» Жубал: «Не вижу игроков в РПЛ, которые похожи на Мбаппе»

Защитник «Краснодара» Жубал рассказал «СЭ» об игре против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — исключительный игрок каждый раз, когда я против него играл, даже в товарищеских матчах. Честно, я не вижу игроков в РПЛ, которые на него похожи. Он спокойный. Всегда, когда мы против него играли, он был абсолютно нормальным. Да, он забивает много голов и, когда забивает, конечно, радуется. С ним никогда не было никаких плохих историй. Он невероятный», — сказал Жубал «СЭ».

Жубал перешел в «Краснодар» летом 2025 года, он выступал за «Осер» с 2020-го. Защитник провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и сделал 4 результативные передачи.