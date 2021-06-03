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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство

21:31
Кристиан Рамирес. Фото Instagram
Кристиан Рамирес. Фото Instagram
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сообщил в своем Instagram о получении российского гражданства.

«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес на русском языке.

Кристиан Рамирес — эквадорский футболист, выступающий за «быков» с 2017 года. На счету защитника более 20 игр за сборную Эквадора.

В прошлом сезоне Рамирес провел 24 матча за «Краснодар», забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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