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Мама Андрея Мостового стала героиней второго сезона проекта «Мама знает все»

21:24
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Стартовал второй сезон радиошоу «Мама знает все» на «Авторадио», сообщили РФС и Газпромбанк. Героиней седьмого выпуска стала мама Андрея Мостового Галина. Женщина рассказала о карьерном пути сына и его воспитании.

Гостями эфира стали тренер Андрея Мостового в «Химках» Юрий Красножан, тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, помогавший ему адаптироваться в Петербурге и экс-голкипер сборной России и бывший заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев.

Выпуск выйдет 5 июня. Начало — в 12.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213799

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