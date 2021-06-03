Мама Андрея Мостового стала героиней второго сезона проекта «Мама знает все»
21:24
Стартовал второй сезон радиошоу «Мама знает все» на «Авторадио», сообщили РФС и Газпромбанк. Героиней седьмого выпуска стала мама Андрея Мостового Галина. Женщина рассказала о карьерном пути сына и его воспитании.
Гостями эфира стали тренер Андрея Мостового в «Химках» Юрий Красножан, тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, помогавший ему адаптироваться в Петербурге и экс-голкипер сборной России и бывший заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев.
Выпуск выйдет 5 июня. Начало — в 12.00 (мск).
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