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«Спартак» сообщил о расторжении контракта с Ташаевым

21:32
Александр Ташаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Ташаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сообщил об уходе полузащитника Александра Ташаева. Стороны расторгли контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

«Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ. 26-летний футболист провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

В составе «Спартака» хавбек играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине». Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-03-tashayev_pokidayet_spartak/

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