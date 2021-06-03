«Спартак» сообщил о расторжении контракта с Ташаевым

«Спартак» сообщил об уходе полузащитника Александра Ташаева. Стороны расторгли контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

«Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ. 26-летний футболист провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

В составе «Спартака» хавбек играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине». Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.