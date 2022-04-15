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Защитник «Локо-Казанка» Морозов: «Когда первый раз увидел слова Лельчук, был в шоке, но от нее можно было такое ожидать»

Футболист «Казанки» Морозов заявил, что был в шоке от слов агента Лельчук о Самедове
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист «Локо-Казанка», находящий в аренде у «Волгаря» Евгений Морозов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова футбольного агента Полины Лельчук об Александре Самедове.

Ранее девушка обвинила Самедова в непрофессиональной работе с молодыми игроками железнодорожников.

«Что касается затянутых переговоров по переходу в клуб ФНЛ и блокировки аренды с правом выкупа, то с этим столкнулся Артем Карпукас. Я с ним хорошо общаюсь и знаю, что это было только его решение не переходить в клуб ФНЛ. Самедов помогал, но, чтобы обещать какие-то контракты или место в основе, такого вообще не было. Он помогал, поддерживал, но не более. Лельчук я знаю лично. Когда первый раз увидел ее слова, был в шоке, но от нее можно было такое ожидать. У нее сейчас толком нет футболистов. Наверное, у ей обидно, что я не стал с ней сотрудничать. Но это ни с кем не связано. Это сугубо мое личное решение. Вот решила напомнить о себе таким грязным способом. С Полиной я одно время общался. Думал, что в дальнейшем мог бы с ней работать, но понял, что она мне не подходит. При мне Полина о Самедове отзывалась положительно. Не знаю, что произошло. Я очень благодарен Александру. Он помогал мне и в около футбольных делах, всегда был за меня», — сказал Морозов «СЭ».

Ранее в интервью matchtv.ru футбольный агент Полина Лельчук сделала ряд громких заявлений о работе Самедова в «Локомотиве». В начале апреля стало известно об уходе бывшего футболиста с поста старшего селекционера клуба по молодежному футболу.

В комментарии «СЭ» Самедов вчера отреагировал на интервью Лельчук. 37-летний российский экс-футболист был удивлен ее словам.

Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив-Казанка
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