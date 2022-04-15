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В «Локомотиве» рассматривают опцию объединения «Казанки» и молодежной команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию о возможном закрытии проекта «Казанка».

«Менеджмент клуба ведет постоянную работу по сохранению и повышению конкурентоспособности в текущей ситуации, а также обсуждает различные варианты выстраивания единой вертикали развития молодежи. Одной из рассматриваемых опций является объединение «Казанки» и молодежной команды», — приводит слова пресс-службы «РБ Спорт».

Ранее издание сообщило, что «Локомотив» с большой долей вероятности закроет проект «Локомотив-Казанка», который выступает в турнире ФНЛ-2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-rassmatrivaetsya-optsiya-ob-edineniya-kazanki-i-molodezhnoj-komandy/
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