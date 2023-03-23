Защитник «Химок» Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС после потасовки с Гогниевым

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал «СЭ», что защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС по разрешению споров после потасовки с главным тренером Спартаком Гониевым.

— Мы занимаемся вопросом, — сказал Зотов. — Дмитрий Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС.

— Тихий рассматривает вариант с обращением в палату РФС из-за оскорблений в свой адрес?

— Там комплекс вопросов. Он не тренируется с основным составом, ему назначены индивидуальные тренировки. Это сложная тема, в которой надо разбираться. Не очень понятно, зачем это делается.

— В связи с этой ситуацией у Тихого не было задержек по зарплате?

— После вмешательства профсоюза клуб погасил все задолженности и полагающиеся пени. Сейчас клуб выполняет свои обязательства по зарплате. По другим обязательствам Тихий является игроком клуба, должен тренироваться вмести с партнерами, а не индивидуально. Никаких дискриминационных действий против него не должно быть. На наш взгляд, это происходит неправильно.

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Контракт Тихого с «Химками» действует до конца июня 2024 года.