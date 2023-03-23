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Бышовец — об отставке Талалаева: «Именно имя и реноме определяют положение тренера в клубе»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Уход Талалаева из «Торпедо» оказался неожиданным для всех. Причина его отставки понятна: работа с командой не принесла ожидаемых изменений. Над тренером всегда довлеет результат, в этом смысле он зависимый человек: сегодня работает, завтра — нет. С другой стороны, в российском футболе остаются тренеры, которые ведут себя по-хозяйски. Право на такое поведение дает их опыт и достигнутые результаты. Именно имя и реноме определяют положение тренера в клубе. Помыкать опытным, успешным специалистом просто не получится», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-ob-otstavke-talalaeva-polozhenie-trenera-v-klube-zavisit-ot-ego-renome
Анатолий Бышовец
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
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 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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