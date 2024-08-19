Гол Даку принес «Рубину» волевую победу над «Акроном»

«Рубин» в гостях одержал победу над «Акроном» в матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте, отличился Максим Палиенко. Казанцы сумели отыграться благодаря автоголу Константина Савичева на 55-й минуте.

Победный гол на 90-й минуте забил Мирлинд Даку. Арбитры засчитали забитый мяч после длительного просмотра повтора.

«Рубин» (7 очков) поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы на своем поле примут «Динамо» из Махачкалы (23 августа). «Акрон» на день позже на выезде встретится с ЦСКА.