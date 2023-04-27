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Защитник «Химок» Антич — о «хороводах» Гогниева: «Мы понимали, для чего это нужно. Над этим не надо смеяться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Никола Антич в комментарии для «СЭ» высказался об отработке «хороводов» при Спартаке Гогниеве.

«Я бы никогда не смеялся, если бы против меня водили хороводы. Это работа тренерского штаба, они делают все для результата. Игрок должен верить в ту тактику, которой придерживается тренер. Мы понимали, для чего это нужно. Над этим никогда не надо смеяться», — сказал Антич «СЭ».

Перед подачей углового игроки «Химок» в штрафной площади соперника водили хоровод, взявшись за руки.

Гогниев возглавлял клуб с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Никола Антич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Зенит

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