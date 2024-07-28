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28 июля, 23:50

Биджиев обратился к команде после матча с «Краснодаром»: «Это Махачкала, детка»

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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам команды после гостевого матча с «Краснодаром» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Вы провели сегодня достойный матч! Выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Надежно действовали в обороне, но чуть удачливее могли быть в атаке. Самое главное, что проявили характер и сыграли организованно. Честь вам и хвала за это! Скажу так: это «Динамо» Махачкала, детка!» — заявил Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в соцсетях.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля дома встретятся с ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день примут «Крылья Советов».

Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
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