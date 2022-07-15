Идову считает, что у «Химок» было больше опасных моментов в матче против «Зенита»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

«У нас было побольше опасных моментов, но «Зенит» все равно владел преимуществом и больше владел мячом. Думаю, для первой игры ничья — закономерный результат. Во втором круге готовы обыгрывать «Зенит». И сегодня могли, если бы Руденко реализовал один из своих моментов, где-то чуть-чуть не повезло. В конце могли вырвать, у Зуева был бы шедевральный гол. Разбирали, как можно обыграть «Зенит» — быть максимально компактными, очень быстро играть в контратаках. Это сейчас лучший рецепт», — сказал Идову после матча.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».