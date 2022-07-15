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15 июля, 23:07

Идову считает, что у «Химок» было больше опасных моментов в матче против «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

«У нас было побольше опасных моментов, но «Зенит» все равно владел преимуществом и больше владел мячом. Думаю, для первой игры ничья — закономерный результат. Во втором круге готовы обыгрывать «Зенит». И сегодня могли, если бы Руденко реализовал один из своих моментов, где-то чуть-чуть не повезло. В конце могли вырвать, у Зуева был бы шедевральный гол. Разбирали, как можно обыграть «Зенит» — быть максимально компактными, очень быстро играть в контратаках. Это сейчас лучший рецепт», — сказал Идову после матча.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».

Брайн Идову
ФК Зенит
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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