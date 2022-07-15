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15 июля, 23:08

Идову заявил, что у Набиуллина не было конфликта с тренерским штабом «Химок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайн Идову заявил, что у футболиста подмосковной команды Эльмира Набиуллина не было конфликта с тренерами.

— У него (Набиуллина) не было конфликта с тренерским штабом? Он вообще тренировался с вами на этой неделе?

— Тренировался. Хотя я его не видел не помню уже какое время. Но к первому туру его уже не было. Он провел все сборы, тренировался, все было классно.

Знаю, что Набиуллина хочет приобрести «Рубин», но больше ничего не слышал. Он хороший игрок. Жалко будет с ним расставаться, тем более он был моим соседом по номеру на базе. Но если он разорвал контракт, желаю ему удачи!

Брайн Идову
Эльмир Набиуллин
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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