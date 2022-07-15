Идову заявил, что у Набиуллина не было конфликта с тренерским штабом «Химок»

Защитник «Химок» Брайн Идову заявил, что у футболиста подмосковной команды Эльмира Набиуллина не было конфликта с тренерами.

— У него (Набиуллина) не было конфликта с тренерским штабом? Он вообще тренировался с вами на этой неделе?

— Тренировался. Хотя я его не видел не помню уже какое время. Но к первому туру его уже не было. Он провел все сборы, тренировался, все было классно.

Знаю, что Набиуллина хочет приобрести «Рубин», но больше ничего не слышал. Он хороший игрок. Жалко будет с ним расставаться, тем более он был моим соседом по номеру на базе. Но если он разорвал контракт, желаю ему удачи!