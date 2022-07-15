«Зенит» впервые за шесть лет не смог начать чемпионат с победы

В первом матче чемпионата России-2022/23 «Зенит» не смог обыграть «Химки» (1:1). Это всего десятый случай в истории турнира, когда сине-бело-голубым не удалось стартовать с победы. В последний раз подобное случалось шесть лет назад, когда команда Мирчи Луческу не справилась дома с «Локомотивом». Кстати, последнее поражение зенитовцев в первом туре датировано 2002 годом. Тогда команда Юрия Морозова начала сезон с поражения в Махачкале от «Анжи» — 0:2.

Случаи, когда «Зенит» начинал чемпионат России не с победы

Дата Тренер Соперник Счет Голы 01.04.1992 Вячеслав Мельников Асмарал (д) 2:4 Кулик, Гусаков — Путилин, Хахалев, Губернский, Асланян 25.03.2000 Анатолий Давыдов Ротор (г) 0:2 Осинов-2 10.03.2001 Юрий Морозов Ротор (г) 0:0 - 09.03.2002 Юрий Морозов Анжи (г) 0:2 Будунов, Прудиус 19.03.2006 Властимил Петржела Сатурн (д) 1:1 Пошкус — Обжера 11.03.2007 Дик Адвокат Сатурн (д) 1:1 Фатих Текке — Каряка 16.03.2008 Дик Адвокат Спартак (д) 0:0 - 15.03.2009 Дик Адвокат Спартак (г) 1:1 Погребняк — Саенко 30.07.2016 Мирча Луческу Локомотив (д) 0:0 - 15.07.2022 Сергей Семак Химки (г) 1:1 Вендел — Мирзов

«Химки» же, спасаясь на последних минутах, прервали 11-матчевую серию поражений в противостоянии с питерцами. Предыдущая (и единственная в истории!) ничья относилась к 2007 году. Кстати, в той встрече подмосковсовную. команду тренировал легендарный для Санкт-Петербурга бомбардир Владимир Казаченок, а ничейный гол записал на свой счет будущий лидер «Зенита» Роман Широков. Сергей Юран прервал серию неудач в матчах с чемпионом. В 2008-м (дважды), 2020-м и 2022-м красно-черные с ним во главе неизменно уступали.

Матчи «Химок» против «Зенита»

Дата Турнир Главный тренер Стадион Счет Голы 16.06.2007 Чемпионат Владимир Казаченок Родина 2:2 Архипов, Широков — Тимощук, Аршавин 21.10.2007 Чемпионат Славолюб Муслин Петровский 1:4 Тихонов — Погребняк, Зырянов, Ломбертс, Фатих Текке 13.07.2008 Чемпионат Сергей Юран Родина 1:4 Блатняк — Зырянов, Анюков, Файзулин, Аршавин 01.11.2008 Чемпионат Сергей Юран Петровский 0:1 Данни 25.04.2009 Чемпионат Константин Сарсания Петровский 2:4 Максимов, Антипенко — Зырянов, Семшов, Фатих Текке, Погребняк 30.08.2009 Чемпионат Константин Сарсания Арена Химки 0:4 Фатих Текке, Быстров, Розина, Зиновьев, в свои ворота 17.07.2011 Кубок Олег Долматов Арена Химки 2:3 Наваловский, Воронкин — Данни, Файзулин, Бухаров 25.07.2020 Кубок Сергей Юран Екатеринбург Арена 0:1 Дзюба 01.11.2020 Чемпионат Игорь Черевченко Арена Химки 0:2 Мостовой, Ерохин 05.04.2020 Чемпионат Игорь Черевченко Газпром Арена 0:2 Караваев, Мостовой 24.07.2021 Чемпионат Игорь Черевченко Арена Химки 1:3 Кухарчук — Азмун, Ерохин, Сутормин 07.05.2022 Чемпионат Сергей Юран Газпром Арена 0:1 Сергеев 15.07.2022 Чемпионат Сергей Юран Арена Химки 1:1 Мирзов — Вендел

Итого: +0=2-11, мячи 10-32.

Полузащитник «Зенита» Вендел открыл счет голам в новом чемпионате. Чтобы открыть счет бразильцу понадобилось 17 минут. В XXI веке ждать первого мяча меньше приходилось шесть раз. Рекорд турнира принадлежит нижегородцу Александру Шуленину, который девять лет назад поразил ворота «Динамо» уже на второй минуте.

Самые быстрые первые голы чемпионатов России в XXI веке

Дата Игрок Команда Матч Минута 14.07.2013 Александр Шуленин Волга Динамо (г) — 2:2 2' 10.03.2001 Сергей Снытко Черноморец ЦСКА (д) — 2:0 5' 08.03.2002 Алексей Мелешин Сатурн Шинник (г) — 3:1 12' 17.07.2015 Харис Ханджич Уфа Спартак (г) — 2:2 12' 20.07.2012 Кирилл Панченко Мордовия Локомотив (д) — 2:3 16' 12.07.2019 Мигел Кардозу Динамо Арсенал (г) — 1:1 16' 15.07.2022 Вендел Зенит Химки (г) — 1:1 17' 08.08.2020 Константин Кучаев ЦСКА Химки (г) — 2:0 19' 15.03.2003 Алексей Катульский Зенит Сатурн (д) — 2:1 20' 23.07.2021 Арсен Захарян Динамо Ростов (г) — 2:0 20'

Ответивший Венделу Резиуан Мирзов оказался пятым игроком в истории «Химок», которому удалось забить в премьер-лиге 10 голов. 29-летний хавбек сравнялся в снайперском списке с Эльдаром Низамутдиновым и Ильей Кухарчуком. Выше только Денис Глушаков (13 мячей) и Александр Антипенко (15).

Лучшие бомбардиры «Химок» в чемпионатах России