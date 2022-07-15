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15 июля, 23:04

«Зенит» впервые за шесть лет не смог начать чемпионат с победы

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В первом матче чемпионата России-2022/23 «Зенит» не смог обыграть «Химки» (1:1). Это всего десятый случай в истории турнира, когда сине-бело-голубым не удалось стартовать с победы. В последний раз подобное случалось шесть лет назад, когда команда Мирчи Луческу не справилась дома с «Локомотивом». Кстати, последнее поражение зенитовцев в первом туре датировано 2002 годом. Тогда команда Юрия Морозова начала сезон с поражения в Махачкале от «Анжи» — 0:2.

Случаи, когда «Зенит» начинал чемпионат России не с победы

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Голы

01.04.1992

Вячеслав Мельников

Асмарал (д)

2:4

Кулик, Гусаков — Путилин, Хахалев, Губернский, Асланян

25.03.2000

Анатолий Давыдов

Ротор (г)

0:2

Осинов-2

10.03.2001

Юрий Морозов

Ротор (г)

0:0

-

09.03.2002

Юрий Морозов

Анжи (г)

0:2

Будунов, Прудиус

19.03.2006

Властимил Петржела

Сатурн (д)

1:1

Пошкус — Обжера

11.03.2007

Дик Адвокат

Сатурн (д)

1:1

Фатих Текке — Каряка

16.03.2008

Дик Адвокат

Спартак (д)

0:0

-

15.03.2009

Дик Адвокат

Спартак (г)

1:1

Погребняк — Саенко

30.07.2016

Мирча Луческу

Локомотив (д)

0:0

-

15.07.2022

Сергей Семак

Химки (г)

1:1

Вендел — Мирзов

«Химки» же, спасаясь на последних минутах, прервали 11-матчевую серию поражений в противостоянии с питерцами. Предыдущая (и единственная в истории!) ничья относилась к 2007 году. Кстати, в той встрече подмосковсовную. команду тренировал легендарный для Санкт-Петербурга бомбардир Владимир Казаченок, а ничейный гол записал на свой счет будущий лидер «Зенита» Роман Широков. Сергей Юран прервал серию неудач в матчах с чемпионом. В 2008-м (дважды), 2020-м и 2022-м красно-черные с ним во главе неизменно уступали.

Матчи «Химок» против «Зенита»

Дата

Турнир

Главный тренер

Стадион

Счет

Голы

16.06.2007

Чемпионат

Владимир Казаченок

Родина

2:2

Архипов, Широков — Тимощук, Аршавин

21.10.2007

Чемпионат

Славолюб Муслин

Петровский

1:4

Тихонов — Погребняк, Зырянов, Ломбертс, Фатих Текке

13.07.2008

Чемпионат

Сергей Юран

Родина

1:4

Блатняк — Зырянов, Анюков, Файзулин, Аршавин

01.11.2008

Чемпионат

Сергей Юран

Петровский

0:1

Данни

25.04.2009

Чемпионат

Константин Сарсания

Петровский

2:4

Максимов, Антипенко — Зырянов, Семшов, Фатих Текке, Погребняк

30.08.2009

Чемпионат

Константин Сарсания

Арена Химки

0:4

Фатих Текке, Быстров, Розина, Зиновьев, в свои ворота

17.07.2011

Кубок

Олег Долматов

Арена Химки

2:3

Наваловский, Воронкин — Данни, Файзулин, Бухаров

25.07.2020

Кубок

Сергей Юран

Екатеринбург Арена

0:1

Дзюба

01.11.2020

Чемпионат

Игорь Черевченко

Арена Химки

0:2

Мостовой, Ерохин

05.04.2020

Чемпионат

Игорь Черевченко

Газпром Арена

0:2

Караваев, Мостовой

24.07.2021

Чемпионат

Игорь Черевченко

Арена Химки

1:3

Кухарчук — Азмун, Ерохин, Сутормин

07.05.2022

Чемпионат

Сергей Юран

Газпром Арена

0:1

Сергеев

15.07.2022

Чемпионат

Сергей Юран

Арена Химки

1:1

Мирзов — Вендел

Итого: +0=2-11, мячи 10-32.

Полузащитник «Зенита» Вендел открыл счет голам в новом чемпионате. Чтобы открыть счет бразильцу понадобилось 17 минут. В XXI веке ждать первого мяча меньше приходилось шесть раз. Рекорд турнира принадлежит нижегородцу Александру Шуленину, который девять лет назад поразил ворота «Динамо» уже на второй минуте.

Самые быстрые первые голы чемпионатов России в XXI веке

Дата

Игрок

Команда

Матч

Минута

14.07.2013

Александр Шуленин

Волга

Динамо (г) — 2:2

2'

10.03.2001

Сергей Снытко

Черноморец

ЦСКА (д) — 2:0

5'

08.03.2002

Алексей Мелешин

Сатурн

Шинник (г) — 3:1

12'

17.07.2015

Харис Ханджич

Уфа

Спартак (г) — 2:2

12'

20.07.2012

Кирилл Панченко

Мордовия

Локомотив (д) — 2:3

16'

12.07.2019

Мигел Кардозу

Динамо

Арсенал (г) — 1:1

16'

15.07.2022

Вендел

Зенит

Химки (г) — 1:1

17'

08.08.2020

Константин Кучаев

ЦСКА

Химки (г) — 2:0

19'

15.03.2003

Алексей Катульский

Зенит

Сатурн (д) — 2:1

20'

23.07.2021

Арсен Захарян

Динамо

Ростов (г) — 2:0

20'

Ответивший Венделу Резиуан Мирзов оказался пятым игроком в истории «Химок», которому удалось забить в премьер-лиге 10 голов. 29-летний хавбек сравнялся в снайперском списке с Эльдаром Низамутдиновым и Ильей Кухарчуком. Выше только Денис Глушаков (13 мячей) и Александр Антипенко (15).

Лучшие бомбардиры «Химок» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Ср.

Александр Антипенко

2007-2009

65

15

0,23

Денис Глушаков

2020 — н.в.

43

13

0,30

Резиуан Мирзов

2020 — н.в.

37

10

0,27

Эльдар Низамутдинов

2008-2009

45

10

0,22

Илья Кухарчук

2020 — н.в.

50

10

0,20

Роман Широков

2007

27

7

0,26

Драган Блатняк

2007-2009

74

7

0,09

Настя Чех

2007-2008

46

6

0,13
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ФК Химки
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
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