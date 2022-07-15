«Зенит» впервые за шесть лет не смог начать чемпионат с победы
В первом матче чемпионата России-2022/23 «Зенит» не смог обыграть «Химки» (1:1). Это всего десятый случай в истории турнира, когда сине-бело-голубым не удалось стартовать с победы. В последний раз подобное случалось шесть лет назад, когда команда Мирчи Луческу не справилась дома с «Локомотивом». Кстати, последнее поражение зенитовцев в первом туре датировано 2002 годом. Тогда команда Юрия Морозова начала сезон с поражения в Махачкале от «Анжи» — 0:2.
Случаи, когда «Зенит» начинал чемпионат России не с победы
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
01.04.1992
|
Вячеслав Мельников
|
Асмарал (д)
|
2:4
|
Кулик, Гусаков — Путилин, Хахалев, Губернский, Асланян
|
25.03.2000
|
Анатолий Давыдов
|
Ротор (г)
|
0:2
|
Осинов-2
|
10.03.2001
|
Юрий Морозов
|
Ротор (г)
|
0:0
|
-
|
09.03.2002
|
Юрий Морозов
|
Анжи (г)
|
0:2
|
Будунов, Прудиус
|
19.03.2006
|
Властимил Петржела
|
Сатурн (д)
|
1:1
|
Пошкус — Обжера
|
11.03.2007
|
Дик Адвокат
|
Сатурн (д)
|
1:1
|
Фатих Текке — Каряка
|
16.03.2008
|
Дик Адвокат
|
Спартак (д)
|
0:0
|
-
|
15.03.2009
|
Дик Адвокат
|
Спартак (г)
|
1:1
|
Погребняк — Саенко
|
30.07.2016
|
Мирча Луческу
|
Локомотив (д)
|
0:0
|
-
|
15.07.2022
|
Сергей Семак
|
Химки (г)
|
1:1
|
Вендел — Мирзов
«Химки» же, спасаясь на последних минутах, прервали 11-матчевую серию поражений в противостоянии с питерцами. Предыдущая (и единственная в истории!) ничья относилась к 2007 году. Кстати, в той встрече подмосковсовную. команду тренировал легендарный для Санкт-Петербурга бомбардир Владимир Казаченок, а ничейный гол записал на свой счет будущий лидер «Зенита» Роман Широков. Сергей Юран прервал серию неудач в матчах с чемпионом. В 2008-м (дважды), 2020-м и 2022-м красно-черные с ним во главе неизменно уступали.
Матчи «Химок» против «Зенита»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
16.06.2007
|
Чемпионат
|
Владимир Казаченок
|
Родина
|
2:2
|
Архипов, Широков — Тимощук, Аршавин
|
21.10.2007
|
Чемпионат
|
Славолюб Муслин
|
Петровский
|
1:4
|
Тихонов — Погребняк, Зырянов, Ломбертс, Фатих Текке
|
13.07.2008
|
Чемпионат
|
Сергей Юран
|
Родина
|
1:4
|
Блатняк — Зырянов, Анюков, Файзулин, Аршавин
|
01.11.2008
|
Чемпионат
|
Сергей Юран
|
Петровский
|
0:1
|
Данни
|
25.04.2009
|
Чемпионат
|
Константин Сарсания
|
Петровский
|
2:4
|
Максимов, Антипенко — Зырянов, Семшов, Фатих Текке, Погребняк
|
30.08.2009
|
Чемпионат
|
Константин Сарсания
|
Арена Химки
|
0:4
|
Фатих Текке, Быстров, Розина, Зиновьев, в свои ворота
|
17.07.2011
|
Кубок
|
Олег Долматов
|
Арена Химки
|
2:3
|
Наваловский, Воронкин — Данни, Файзулин, Бухаров
|
25.07.2020
|
Кубок
|
Сергей Юран
|
Екатеринбург Арена
|
0:1
|
Дзюба
|
01.11.2020
|
Чемпионат
|
Игорь Черевченко
|
Арена Химки
|
0:2
|
Мостовой, Ерохин
|
05.04.2020
|
Чемпионат
|
Игорь Черевченко
|
Газпром Арена
|
0:2
|
Караваев, Мостовой
|
24.07.2021
|
Чемпионат
|
Игорь Черевченко
|
Арена Химки
|
1:3
|
Кухарчук — Азмун, Ерохин, Сутормин
|
07.05.2022
|
Чемпионат
|
Сергей Юран
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Сергеев
|
15.07.2022
|
Чемпионат
|
Сергей Юран
|
Арена Химки
|
1:1
|
Мирзов — Вендел
Итого: +0=2-11, мячи 10-32.
Полузащитник «Зенита» Вендел открыл счет голам в новом чемпионате. Чтобы открыть счет бразильцу понадобилось 17 минут. В XXI веке ждать первого мяча меньше приходилось шесть раз. Рекорд турнира принадлежит нижегородцу Александру Шуленину, который девять лет назад поразил ворота «Динамо» уже на второй минуте.
Самые быстрые первые голы чемпионатов России в XXI веке
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
14.07.2013
|
Александр Шуленин
|
Волга
|
Динамо (г) — 2:2
|
2'
|
10.03.2001
|
Сергей Снытко
|
Черноморец
|
ЦСКА (д) — 2:0
|
5'
|
08.03.2002
|
Алексей Мелешин
|
Сатурн
|
Шинник (г) — 3:1
|
12'
|
17.07.2015
|
Харис Ханджич
|
Уфа
|
Спартак (г) — 2:2
|
12'
|
20.07.2012
|
Кирилл Панченко
|
Мордовия
|
Локомотив (д) — 2:3
|
16'
|
12.07.2019
|
Мигел Кардозу
|
Динамо
|
Арсенал (г) — 1:1
|
16'
|
15.07.2022
|
Вендел
|
Зенит
|
Химки (г) — 1:1
|
17'
|
08.08.2020
|
Константин Кучаев
|
ЦСКА
|
Химки (г) — 2:0
|
19'
|
15.03.2003
|
Алексей Катульский
|
Зенит
|
Сатурн (д) — 2:1
|
20'
|
23.07.2021
|
Арсен Захарян
|
Динамо
|
Ростов (г) — 2:0
|
20'
Ответивший Венделу Резиуан Мирзов оказался пятым игроком в истории «Химок», которому удалось забить в премьер-лиге 10 голов. 29-летний хавбек сравнялся в снайперском списке с Эльдаром Низамутдиновым и Ильей Кухарчуком. Выше только Денис Глушаков (13 мячей) и Александр Антипенко (15).
Лучшие бомбардиры «Химок» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр Антипенко
|
2007-2009
|
65
|
15
|
0,23
|
Денис Глушаков
|
2020 — н.в.
|
43
|
13
|
0,30
|
Резиуан Мирзов
|
2020 — н.в.
|
37
|
10
|
0,27
|
Эльдар Низамутдинов
|
2008-2009
|
45
|
10
|
0,22
|
Илья Кухарчук
|
2020 — н.в.
|
50
|
10
|
0,20
|
Роман Широков
|
2007
|
27
|
7
|
0,26
|
Драган Блатняк
|
2007-2009
|
74
|
7
|
0,09
|
Настя Чех
|
2007-2008
|
46
|
6
|
0,13
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1