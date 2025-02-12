Защитник «Фенербахче» Мимович на правах аренды перешел в «Зенит»

Защитник «Фенербахче» Огнен Мимович присоединился к «Зениту», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

20-летний футболист будет выступать за петербургскую команду на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Огнена Мимовича в Петербурге и желает новых побед и трофеев — в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении питерцев.

В январе 2025 года Мимович перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.