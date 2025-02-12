Лепехин считает, что Сперцян будет жалеть, если не поиграет в Европе

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о шансах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна поиграть в европейских чемпионатах.

«Если действительно будет предложение, которое всех устроит, то нужно уезжать. Эдуард доказал, что он игрок сильный и креативный. Можно, конечно, отказаться и доиграть в РПЛ, но после завершения карьеры можно об этом пожалеть. Представьте, что собираются условно трое бывших футболиста лет пятидесяти и начинают вспоминать былое. Один из них играл в АПЛ, второй — в бундеслиге, а третий всю карьеру провел в РПЛ, хотя мог уехать. И что этот футболист сможет рассказать своим товарищам?

Какой чемпионат подошел бы Сперцяну? Да пусть для начала хоть куда-то поедет, там уже на месте разберется, ведь теоретически можно поиграть в нескольких странах и понять, где тебе лучше», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.