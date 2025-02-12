Евдокимов: «Зенит» практически всегда попадает с трансферами. В отличие от «Спартака»

Бывший главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов поделился мнением о том, стал ли «Зенит» сильнее после зимних трансферов.

«Я видел Луиса Энрике в одной игре на Winline Зимнем кубке РПЛ. Хороший футболист. Можно сказать, что в последнее время «Зенит» всегда попадает с трансферами. В отличие от того же «Спартака». Практически всегда. Думаю, что «Зенит» будет сильнее», — цитирует Евдокимова «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые продали полузащитника Клаудиньо за 20 миллионов евро в «Аль-Садд», вингера «Артура» за 10 миллионов евро в «Ботафого» и форварда Вильсона Изидора за 6 миллионов евро в «Сандерленд», а приобрели вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 30 миллионов евро.