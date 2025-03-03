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В «Пари НН» рассказали, что у игрока медиалиги Маврина было мало шансов подписать контракт с клубом

Руслан Минаев

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, что игрок медиаклуба «Амкал» Василий Маврин имел мало шансов остаться в команде РПЛ после сбора в Турции.

«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он в Павлове играл, потом в «Нижнем Новгороде», и нам показалось, что такую историю можно красиво докрутить. Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история», — цитирует Удальцова ТАСС.

35-летний Маврин выступает на позиции центрального защитника.

Источник: ТАСС
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