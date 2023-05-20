Морозов — о матче с «Локомотивом»: «Кайфово выходить против своих старых друзей»

Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал матч с «Локомотивом» (0:1) в 28 туре РПЛ.

— Кайфово выходить против своих старых друзей, с которыми я играл в дубле. Это стадион, на котором я подавал мячи. Очень кайфовые эмоции! — сказал Морозов.

— Видел, что обменялись футболками с Карпукасом.

— Конечно! Это мой близкий друг. Давно договорились обменяться, когда будем играть друг против друга.