Новичок «Балтики» Чивич — о Черчесове: «Жесткий, но умеет слушать»
Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» рассказал о работе с бывшим главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.
— Заметил, что в последние годы «Ференцварош» много связывает с Россией... Ты успел поработать со Станиславом Черчесовым. Как он тебе?
— Да, с ним я тоже общался перед переездом в Россию. Черчесов — большой тренер с титулами и авторитетом. Посмотрите на его карьеру: разве возможно утверждать обратное? Его все знают, и у него много контактов в Европе.
— Какой он как человек и тренер для тебя: главное впечатление или особенность?
— Вы же сами знаете: у него жесткий характер. Когда Черчесов что-то решил, команда обязана это исполнять — без вариантов. Однако со Станиславом всегда можно поговорить один на один, и он выслушает твои аргументы. А вот когда Черчесов выступает уже перед всей командой, игроки должны быть сосредоточенны и не отвлекаться.
— Ты помнишь тот день, когда он ушел с поста главного тренера «Ференцвароша». Что это было?
— Мы все были уверены, что победим на каждой из предстоявших стадий в отборе Лиги чемпионов. Но иногда случается непредвиденное... Думаю, что нашему сопернику сильно повезло в той злополучной игре. Но это футбол.
— А как команда отреагировала на увольнение Черчесова?
— Никто из нас и поверить не мог, что такое произойдет. Мы все с грустью восприняли эту новость. Непросто, когда увольняют твоего босса, с которым у тебя были такие хорошие отношения и с которым вы многое прошли вместе.
— Какая у Черчесова роль в истории «Ференцвароша»?
— Станислав дважды выиграл в Венгрии чемпионат страны и еще однажды Кубок, спустя 47 лет вывел клуб в еврокубковую весну, заняв первое место в группе Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Я пробыл в «Ференцвароше» шесть лет, но только под руководством Черчесова мы взяли два трофея за один сезон. Он проделал в Будапеште отличную работу.
Черчесов возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 по июль 2023 года, за это время он дважды выиграл чемпионат и один раз — Кубок страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1