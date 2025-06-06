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Новичок «Балтики» Чивич — о Черчесове: «Жесткий, но умеет слушать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» рассказал о работе с бывшим главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.

— Заметил, что в последние годы «Ференцварош» много связывает с Россией... Ты успел поработать со Станиславом Черчесовым. Как он тебе?

— Да, с ним я тоже общался перед переездом в Россию. Черчесов — большой тренер с титулами и авторитетом. Посмотрите на его карьеру: разве возможно утверждать обратное? Его все знают, и у него много контактов в Европе.

— Какой он как человек и тренер для тебя: главное впечатление или особенность?

— Вы же сами знаете: у него жесткий характер. Когда Черчесов что-то решил, команда обязана это исполнять — без вариантов. Однако со Станиславом всегда можно поговорить один на один, и он выслушает твои аргументы. А вот когда Черчесов выступает уже перед всей командой, игроки должны быть сосредоточенны и не отвлекаться.

— Ты помнишь тот день, когда он ушел с поста главного тренера «Ференцвароша». Что это было?

— Мы все были уверены, что победим на каждой из предстоявших стадий в отборе Лиги чемпионов. Но иногда случается непредвиденное... Думаю, что нашему сопернику сильно повезло в той злополучной игре. Но это футбол.

— А как команда отреагировала на увольнение Черчесова?

— Никто из нас и поверить не мог, что такое произойдет. Мы все с грустью восприняли эту новость. Непросто, когда увольняют твоего босса, с которым у тебя были такие хорошие отношения и с которым вы многое прошли вместе.

— Какая у Черчесова роль в истории «Ференцвароша»?

— Станислав дважды выиграл в Венгрии чемпионат страны и еще однажды Кубок, спустя 47 лет вывел клуб в еврокубковую весну, заняв первое место в группе Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Я пробыл в «Ференцвароше» шесть лет, но только под руководством Черчесова мы взяли два трофея за один сезон. Он проделал в Будапеште отличную работу.

Черчесов возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 по июль 2023 года, за это время он дважды выиграл чемпионат и один раз — Кубок страны.

Элдар Чивич.«Черчесов — строгий, но справедливый. А Маркиньос — мой бразильский брат!» Интервью новичка «Балтики» Чивича
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Станислав Черчесов
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ФК Балтика
Элдар Чивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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