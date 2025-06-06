Новичок «Балтики» Чивич — о Черчесове: «Жесткий, но умеет слушать»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» рассказал о работе с бывшим главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.

— Заметил, что в последние годы «Ференцварош» много связывает с Россией... Ты успел поработать со Станиславом Черчесовым. Как он тебе?

— Да, с ним я тоже общался перед переездом в Россию. Черчесов — большой тренер с титулами и авторитетом. Посмотрите на его карьеру: разве возможно утверждать обратное? Его все знают, и у него много контактов в Европе.

— Какой он как человек и тренер для тебя: главное впечатление или особенность?

— Вы же сами знаете: у него жесткий характер. Когда Черчесов что-то решил, команда обязана это исполнять — без вариантов. Однако со Станиславом всегда можно поговорить один на один, и он выслушает твои аргументы. А вот когда Черчесов выступает уже перед всей командой, игроки должны быть сосредоточенны и не отвлекаться.

— Ты помнишь тот день, когда он ушел с поста главного тренера «Ференцвароша». Что это было?

— Мы все были уверены, что победим на каждой из предстоявших стадий в отборе Лиги чемпионов. Но иногда случается непредвиденное... Думаю, что нашему сопернику сильно повезло в той злополучной игре. Но это футбол.

— А как команда отреагировала на увольнение Черчесова?

— Никто из нас и поверить не мог, что такое произойдет. Мы все с грустью восприняли эту новость. Непросто, когда увольняют твоего босса, с которым у тебя были такие хорошие отношения и с которым вы многое прошли вместе.

— Какая у Черчесова роль в истории «Ференцвароша»?

— Станислав дважды выиграл в Венгрии чемпионат страны и еще однажды Кубок, спустя 47 лет вывел клуб в еврокубковую весну, заняв первое место в группе Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Я пробыл в «Ференцвароше» шесть лет, но только под руководством Черчесова мы взяли два трофея за один сезон. Он проделал в Будапеште отличную работу.

Черчесов возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 по июль 2023 года, за это время он дважды выиграл чемпионат и один раз — Кубок страны.