Сазонов рассказал о неформальных встречах игроков «Динамо»: «У нас нет равнодушных в команде»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сезоне бело-голубых.

— Как оценить столетие?

— Остался один тур. Будем подводить итоги после этого тура. Пока рано.

— Как в команде обсуждаете все происходящее? Все идет волнами, как-то нестабильно.

— Конечно, после каждой игры. У нас нет равнодушных в команде. Естественно, мы обсуждаем, собираемся в нефутбольное время. Обсуждаем, что можем сделать. Делаем все возможное, чтобы играть лучше и совершенствоваться. Это чисто наша инициатива. Думаю, многие команды это делают. Это укрепляет коллектив, многое обсуждаем, делимся, слышим друг друга. Каждый высказывает то, что хочет. Спокойно сидим и разговариваем.

После 29 туров РПЛ «Динамо» с 45 очками идет на 7-м месте.