Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции

Главный тренер «Ференцвароша» и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему его не удивляет игра его бывшего подопечного по «Спартаку» и национальной команде Артема Дзюбе в «Локомотиве».

«Мы знаем, что Артем забивать умеет. А я его знаю с 18 лет, понимаю его способности, характер, мотивационные моменты. Думаю, теперь понятно, почему он у нас стабильно играл в сборной и приносил пользу, снова смог все доказать критикам. Ну а то, что не получилось в Турции, — типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определенных клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.